19.07.2020
18:51
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Путешествия & Отдых
Фотофакт. Наши люди так не летают
Наши читатели делятся своими впечатлениями. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга сегодня были замечены интересные пассажиры. Предположительно китайцы полностью в средствах личной защиты. Возможно сегодня это — лучший способ не прекращать путешествовать.
Источник: Watsapp
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