Фотофакт. Наши люди так не летают

Наши читатели делятся своими впечатлениями. В аэропорту Кольцово Екатеринбурга сегодня были замечены интересные пассажиры. Предположительно китайцы полностью в средствах личной защиты. Возможно сегодня это — лучший способ не прекращать путешествовать.

Источник: Watsapp

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх