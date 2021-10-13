13.10.2021
09:37
436

Политика

Фотофакт: Наши депутаты в первый день в Госдуме

Депутаты от Якутии в первый день работы Госдумы VIII созыва.

Фото: из соцсети
Источник: Соцсети.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх