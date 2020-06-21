Фотофакт: наряды якутских VIP на Ысыах-2020

21 июня в день летнего солнцестояния в Якутии отмечается праздник Ысыах.

Из-за известных всем событий, якутяне отмечают в этом году праздник у себя по домам.

Но не будем о грустном. Как выглядят костюмы якутских VIP в этом году?

Глава Якутии Айсен Николаев с супругой Людмилой Николаевой

Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев

Мэр Якутска Сардана Авксентьева

Спикер Якутской гордоской Думы Альберт Семенов