21.06.2020
14:42
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Светская хроника

Фотофакт: наряды якутских VIP на Ысыах-2020

21 июня в день летнего солнцестояния в Якутии отмечается праздник Ысыах.

Из-за известных всем событий, якутяне отмечают в этом году праздник у себя по домам.

Но не будем о грустном. Как выглядят костюмы якутских VIP в этом году?

Глава Якутии Айсен Николаев с супругой Людмилой Николаевой

Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев

Мэр Якутска Сардана Авксентьева

Спикер Якутской гордоской Думы Альберт Семенов

Фото: Фото из соцсетей
Источник: Фото из соцсетей
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