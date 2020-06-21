21.06.2020
14:42
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Светская хроника
Фотофакт: наряды якутских VIP на Ысыах-2020
21 июня в день летнего солнцестояния в Якутии отмечается праздник Ысыах.
Из-за известных всем событий, якутяне отмечают в этом году праздник у себя по домам.
Но не будем о грустном. Как выглядят костюмы якутских VIP в этом году?
Глава Якутии Айсен Николаев с супругой Людмилой Николаевой
Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Спикер Якутской гордоской Думы Альберт Семенов
Фото: Фото из соцсетей
Источник: Фото из соцсетей
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