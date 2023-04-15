15.04.2023
17:21
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Происшествия

Фотофакт: Нарушителей на том берегу уже ждут…

ГИБДД со стороны Нижнего Бестяха встречает нарушителей. Фото тгк Dtp_ykt

Главная ледовая переправа через реку Лена «Якутск — Нижний Бестях» сегодня, 15 апреля, была закрыта. Запрещается движение для всех видов автотранспорта, сообщает Минтранс Якутии.

 В Якутске будут проводиться совместные рейды и патрулирования сотрудниками управления ГИБДД МВД по РС (Я), Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я) и МКУ «УГОЧС и ОПБ» городского округа «город Якутск».

Если вас поймают, сообщает тгк Пряная Якутия, то грозит административный штраф:

— на юридических лиц от ста тысяч до одного миллиона рублей.
— на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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