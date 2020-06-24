24.06.2020
11:53
93
Желток
Фотофакт: Надина Эльпис заявила, что удаляет следы присутствия Владимира Боярского
Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС в стори своей страницы в Instagram опубликовала ответ Владимиру БОЯРСКОМУ.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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