24.06.2020
11:53
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Желток

Фотофакт: Надина Эльпис заявила, что удаляет следы присутствия Владимира Боярского

Популярная певица Якутии Надина ЭЛЬПИС в стори своей страницы в Instagram опубликовала ответ Владимиру БОЯРСКОМУ.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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