02.05.2022
08:40
238

Природа

Фотофакт: начинают пробиваться подснежники

Такие подснежники начинают пробиваться. Это вчера рядом с Чочур Мыраном.

Источник: из соцсетей
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