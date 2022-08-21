21.08.2022
21:35
1898
Культура
Фотофакт: Долгожданный концерт Полины Гагариной в Якутске
В Якутске на стадионе «Туймаада» в 21.18 начался долгожданный концерт Полины ГАГАРИНОЙ.
Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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