01.12.2022
14:56
376
Якутск
Фотофакт: Началось строительство ледового городка
На водной акватории 202 микрорайона началось строительство традиционного Ледового городка.
Фото: пресс-службы
Источник: тгк Эхо столицы
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