21.12.2020
14:20
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Экология

Фотофакт: На Зеленом лугу большегруз провалился под лед

По факту провала под лед большегруза КАМАЗ на Зеленом лугу госинспекторами Якутского комитета государственного экологического надзора проведено обследование ледовой переправы г. Якутск — п. Нижний Бестях.

В ходе обследования р. Лена на несанкционированной ледовой переправе выявлена автомашина КАМАЗ, в кузове которого находились строительные материалы (утеплитель в заводской упаковке с маркировкой «Сахабазальт»). 

Так как река Лена находится в ведении федерального государственного надзора материалы дела для принятия мер административного воздействия направлены в Управление Росприроднадзора по РС(Я), Росрыболовство, Управление государственной инспекции дорожного движения, Главное управлению МЧС России по РС(Я). 

Фото: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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