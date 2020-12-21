Фотофакт: На Зеленом лугу большегруз провалился под лед

По факту провала под лед большегруза КАМАЗ на Зеленом лугу госинспекторами Якутского комитета государственного экологического надзора проведено обследование ледовой переправы г. Якутск — п. Нижний Бестях.

В ходе обследования р. Лена на несанкционированной ледовой переправе выявлена автомашина КАМАЗ, в кузове которого находились строительные материалы (утеплитель в заводской упаковке с маркировкой «Сахабазальт»).

Так как река Лена находится в ведении федерального государственного надзора материалы дела для принятия мер административного воздействия направлены в Управление Росприроднадзора по РС(Я), Росрыболовство, Управление государственной инспекции дорожного движения, Главное управлению МЧС России по РС(Я).