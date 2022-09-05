Фотофакт: На улице Чернышевского началось асфальтирование

На улице Чернышевского началось асфальтирование.

В Якутске после прокладки канализационного коллектора начались работы по восстановлению дорожного полотна на ул. Чернышевского. Асфальтирование завершится до 25 сентября.

Напомним, в прошлом году на ул. Чернышевского запустили первый этап строительства городского канализационного коллектора №3 , который обеспечит надежность водоотведения потребителей в ряде районов города, в частности в Залоге, Воинской части и мкр. ДСК.

Второй этап строительства канализационного коллектора от первой круговой развязки на Покровском тракте до ул. Автодорожной пройдет с 1 октября 2022 года по 1 июня 2023 года