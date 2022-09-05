05.09.2022
12:24
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Якутск
Фотофакт: На улице Чернышевского началось асфальтирование
На улице Чернышевского началось асфальтирование.
В Якутске после прокладки канализационного коллектора начались работы по восстановлению дорожного полотна на ул. Чернышевского. Асфальтирование завершится до 25 сентября.
Напомним, в прошлом году на ул. Чернышевского запустили первый этап строительства городского канализационного коллектора №3 , который обеспечит надежность водоотведения потребителей в ряде районов города, в частности в Залоге, Воинской части и мкр. ДСК.
Второй этап строительства канализационного коллектора от первой круговой развязки на Покровском тракте до ул. Автодорожной пройдет с 1 октября 2022 года по 1 июня 2023 года
Фото: Эхо столицы
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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