09.04.2023
14:13
1521

Якутия

Фотофакт: на рейсе с главой Якутии

Рейс Якутск — Нерюнгри. Вот так просто рядом с Главой Якутии.

Источник: Телеграм-канал: "Балабкина Бриф Z"

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