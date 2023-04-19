19.04.2023
18:54
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Якутск

Фотофакт: На пр. Ленина после дорогого ремонта уже разрушается покрытие…

Обновленный асфальт на проспекте Ленина, реконструированном в прошлом году, уже начинает разрушаться. Соответствующее фото разметил на своей странице в соцсети общественник – член Общероссийского народного фронта Антон Жондоров.

«Вчера мне прислали фото нового асфальта по проспекту Ленина недалеко от Окружной администрации. На снимках видны осевшие канализационные люки и ямы – внутри них вода, которая при промерзании разрушает изнутри структуру полотна. Это странно, потому что реконструкцию проспекта делали с изъятием и заменой грунта. Это очень дорогостоящая работа, по контракту она оценивается в 1,6 млрд рублей. И таких изъянов, казалось бы, не должно было быть?» — прокомментировал Жондоров, сообщает тгк Новости Якутии.

Фото: Соцсети
Источник: тгк Новости Якутии

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