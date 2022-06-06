06.06.2022
17:37
229

Якутск

Фотофакт: На площади Орджоникидзе ремонтируют скамейки

На площади Орджоникидзе ремонтируют скамейки 👏🏼

Надеемся, горожане будут бережнее относиться к облагороженной площади — сообщает телегам-канал газеты и сетевого издания «Эхо столицы».

Фото: https://t.me/exostolicy
Источник: https://t.me/exostolicy

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