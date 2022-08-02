02.08.2022
12:55
1242
Якутск
Фотофакт: на площади Орджоникидзе появился мобильный призывной пункт
Призыв идет для службы по контракту. Как сообщили @yakutia_kp, идет набор из числа людей, которые уже служили. Пункт появился сегодня, 2 августа, когда Россия отмечает День ВДВ. На площади уже собираются несколько десантников.
Фото: @yakutia_kp
Источник: @yakutia_kp
Один комментарий на «Фотофакт: на площади Орджоникидзе появился мобильный призывной пункт»
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