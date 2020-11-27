27.11.2020
16:50
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Якутск

Фотофакт: На площади Орджоникидзе появились ледовые фигуры

В преддверии Нового года главная площадь Якутска радует горожан ансамблем ледовых фигур.

Прямо сейчас мастера завершают украшение площади.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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