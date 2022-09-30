Фотофакт: На площади Орджоникидзе движ

На площади Орджоникидзе Якутска движ — начинается митинг в поддержку референдумов о присоединении к России — передает телеграм-канал PRyanaya Якутия .

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