Фотофакт: на Лене открыт купальный сезон!

Ледоход в Якутии только начинается, но на Лене уже появились закраины. По идее, от ледяной воды даже руки ломит. Но первые смельчаки 13 мая в районе Покровских дач уже открыли купальный сезон! И это зафиксировал SakhaLife.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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