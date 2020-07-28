Фотофакт: На Комсомолке появился знак «Движение запрещено»

На Комсомольской площади в Якутске запретили ночные покатушки. Теперь там стоит знак «Движение запрещено» с 22-00 до 06-00, сообщает блогер и активист Василий Кириллин. Напомним, жители домов по улице Лермонтова были против шума, вызываемого дрифтующими гонщиками. Теперь они просят установить ограждения.

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