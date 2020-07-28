28.07.2020
17:52
74
Якутск
Фотофакт: На Комсомолке появился знак «Движение запрещено»
На Комсомольской площади в Якутске запретили ночные покатушки.
Теперь там стоит знак «Движение запрещено» с 22-00 до 06-00, сообщает блогер и активист Василий Кириллин.
Напомним, жители домов по улице Лермонтова были против шума, вызываемого дрифтующими гонщиками.
Теперь они просят установить ограждения.
Фото: https://www.instagram.com/vasilykirillin/
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