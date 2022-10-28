28.10.2022
09:46
550

Якутия

Фотофакт: На границе Якутии начинается установка стелы

На границе Якутии с Амурской областью начнется установка нового въездного знака «Саха Сирэ — Якутия», сообщил в своем телеграм-канале общественник Спиридон Борбуев.

Фото: автора
Источник: тгк БОРБУЕВ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх