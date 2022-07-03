Фотофакт: На берегу моря Лаптевых прошел алгыс реке Лена

2 июля, в День реки Лена на берегу моря Лаптевых старейшины Совета ветеранов Булунского района провели обряд благословения реки Лена, которая впадает в море Лаптевых, сообщает телеграм-канал газеты «Маяк Арктики».

Источник: https://маякарктики.рф/article/63271

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