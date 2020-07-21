21.07.2020
11:45
418
Якутск
Фотофакт: Мужчина прилег отдохнуть у Вечного огня
Сегодня, 21 июля, в 11.30 прохожие сфотографировали мужчину, мирно спящего у обновленного Вечного огня в Якутске.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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