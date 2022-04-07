07.04.2022
15:09
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Желток

Фотофакт: Мусорные баки в Якутске — патриоты?

Телеграм-канал ДЬИИКЭЙ поделился с подписчиками весьма «патриотичными» фото.

Мусорные баки с символикой Z и V во дворе Кирова 17/4 — пишет источник.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/djiikey
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