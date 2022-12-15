15.12.2022
20:00
409
Якутия
Фотофакт: Мороз -50 градусов дошколятам нипочем
В эти дни в Моме стоят трескучие морозы за -50 градусов, сообщает тгк Индигир уоттара. В школах отменены учебные занятия. А вот дошкольникам всё нипочём! В любую погоду, и в метель и в пургу, они словно терминаторы, идут «на работу» в детсад. Кто на саночках, кто пешочком. Стоит отметить, что детские сады принимают детей при любой низкой температуре.
Да еще качаются на детской площадке…
Фото: тгк Индигир уоттара
Источник: тгк Индигир уоттара
Один комментарий на «Фотофакт: Мороз -50 градусов дошколятам нипочем»
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Чему тут удивляться. Где живем.
Фотофакт: туман зимой или северное сияние, в мороз едят мороженое, ездят на велосипеде, «моржи» купаются в проруби и т.д. Из обычного явления который повторяется из года в год делают фото-видео факт… Бред…