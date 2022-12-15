Фотофакт: Мороз -50 градусов дошколятам нипочем

В эти дни в Моме стоят трескучие морозы за -50 градусов, сообщает тгк Индигир уоттара. В школах отменены учебные занятия. А вот дошкольникам всё нипочём! В любую погоду, и в метель и в пургу, они словно терминаторы, идут «на работу» в детсад. Кто на саночках, кто пешочком. Стоит отметить, что детские сады принимают детей при любой низкой температуре.

Да еще качаются на детской площадке…