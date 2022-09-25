Фотофакт: мобилизованные якутяне возвращаются домой

Журналист Станислав Софронов сообщил, что уже находится в Якутске, партия якутян прибыла в 4 утра авиакомпанией «Якутия».

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