25.09.2022
11:17
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Якутия

Фотофакт: мобилизованные якутяне возвращаются домой

Сегодя прибыл первый рейс из Хабаровска с якутянами на борту, которые ранее были призваны военкоматом

Журналист Станислав Софронов сообщил, что уже находится в Якутске, партия якутян прибыла в 4 утра авиакомпанией «Якутия».

Фото: из социальных сетей
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: мобилизованные якутяне возвращаются домой»
  1. Александр 25.09.2022 12:45

    Проводили и тут такой облом…

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