12.10.2019
04:25
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Общество

Фотофакт: мировая слава якутского шамана

Несмотря на некоторые проблемы с законом, шаман Александр Габышев развернул бурную медийную деятельность в родном Якутске.

О злоключениях шамана в Бурятии и Якутске написали не только местные СМИ, но и крупные мировые издания.

И как венец всемирной известности, шаман Александр Габышев попал на первую полосу самой влиятельной газеты Америки — New York Times!

Интересно, какие медиа-вершины покорит еще Александр Габышев?

Источник: SAKHALIFE.RU
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