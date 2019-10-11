Фотофакт: мировая слава якутского шамана

Несмотря на некоторые проблемы с законом, шаман Александр Габышев развернул бурную медийную деятельность в родном Якутске.

О злоключениях шамана в Бурятии и Якутске написали не только местные СМИ, но и крупные мировые издания.

И как венец всемирной известности, шаман Александр Габышев попал на первую полосу самой влиятельной газеты Америки — New York Times!

Интересно, какие медиа-вершины покорит еще Александр Габышев?