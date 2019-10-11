12.10.2019
04:25
107
Общество
Фотофакт: мировая слава якутского шамана
Несмотря на некоторые проблемы с законом, шаман Александр Габышев развернул бурную медийную деятельность в родном Якутске.
О злоключениях шамана в Бурятии и Якутске написали не только местные СМИ, но и крупные мировые издания.
И как венец всемирной известности, шаман Александр Габышев попал на первую полосу самой влиятельной газеты Америки — New York Times!
Интересно, какие медиа-вершины покорит еще Александр Габышев?
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.10.2019
2
12.10.2019
28
12.10.2019
4086
12.10.2019
263
11.10.2019
662
11.10.2019
127
11.10.2019
175
11.10.2019
140
11.10.2019
199
11.10.2019
157
11.10.2019
141
11.10.2019
129
11.10.2019
194
11.10.2019
114
11.10.2019
212
11.10.2019
126
11.10.2019
533
11.10.2019
188
11.10.2019
78
11.10.2019
79
11.10.2019
117
11.10.2019
128
11.10.2019
126
11.10.2019
123
11.10.2019
121
11.10.2019
100
11.10.2019
142
11.10.2019
324
11.10.2019
611
11.10.2019
108
11.10.2019
170
11.10.2019
104
11.10.2019
2664
11.10.2019
4164
11.10.2019
582
11.10.2019
451
11.10.2019
786
11.10.2019
671
11.10.2019
2478
11.10.2019
298
11.10.2019
176
11.10.2019
223
11.10.2019
176
11.10.2019
417
11.10.2019
139
11.10.2019
1263
11.10.2019
140
11.10.2019
119
11.10.2019
2585
11.10.2019
3602
11.10.2019
263
11.10.2019
758
10.10.2019
754
10.10.2019
329
10.10.2019
591
10.10.2019
3301
10.10.2019
557
10.10.2019
275
10.10.2019
305
ТОП НОВОСТИ
07.10.2019
8018
07.10.2019
7040
08.10.2019
5290
09.10.2019
5134
07.10.2019
5109
07.10.2019
4975
09.10.2019
4571
11.10.2019
4195
11.10.2019
3698
10.10.2019
3616