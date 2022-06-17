17.06.2022
18:02
195

Якутск

Фотофакт: Миронов уже в Якутске

Об этом сообщает телеграм-канал PRyanаya Якутия:

Миронов уже в Якутске.
Скоро отправится в Верхневилюйск на Ысыах Олонхо.

Фото: https://t.me/pranyamedia
Источник: https://t.me/pranyamedia

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх