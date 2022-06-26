26.06.2022
17:48
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Мультикультурная Якутия

Фотофакт: министр-великан и якутяне

Министр спорта Монголии сфотографировался с якутянами. Он в 2 раза выше наших!

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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