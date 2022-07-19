19.07.2022
18:09
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Экология

Фотофакт: Местные требуют у туристов убирать за собой!

Амма. Харама Хайата. «Кирдээх» туристар хаалларбыт бөхтөрө Камаз массыынанан тиэллэн тахсар.
«Якут» буолуу диэн итинник. «Айылҕа итэҕэллээхпин» дэммит сылдьыбыт сирин сыыһырдан, аһаабыт сирин алдьатан барардаах.

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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