16.09.2019
14:55
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Общество

Фотофакт: Мэр Якутска стала частью The Beatles!

Сегодня в соцсетях появилась такая позитивная фотография граффити, на которой изображена Сардана Авксентьева вместе с легендарной английской группой:

Источник: https://www.instagram.com/p/B2bvxoBhwfr/?utm_source=ig_embed
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