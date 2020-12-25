Фотофакт: мэр Якутска на свалке нашла друга

Сегодня мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила городскую свалку и сделала сториз в «Инстаграме». Судя по фотографиям, глава города нашла хвостатого друга в этом месте:

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