25.12.2020
23:14
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Общество

Фотофакт: мэр Якутска на свалке нашла друга

Сегодня мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила городскую свалку и сделала сториз в «Инстаграме». Судя по фотографиям, глава города нашла хвостатого друга в этом месте:

Фото: https://www.instagram.com/sardanaavksentieva/
Источник: https://www.instagram.com/sardanaavksentieva/
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