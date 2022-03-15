15.03.2022
19:27
181

Якутск

Фото: мэр Якутска на проспекте Ленина

На своем официальном телеграм-канале Евгений Григорьев, глава Якутска, разместил фоторепортаж с ремонтирующегося проспекта Ленина — главной улицы столицы.

Фото: тгк Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх