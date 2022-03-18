18.03.2022
15:36
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Якутск

Фотофакт: мэр Якутска на Комсомольской площади

Глава Якутска Евгений Григорьев выступил на праздничной акции «Крымская весна» на Комсомольской площади.

Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Якутск
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