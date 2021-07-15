15.07.2021
19:18
307

Якутия

Фотофакт: МЧС России о ситуации в поселке Сельдюкар

Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх