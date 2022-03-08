Фотофакт: Машина заехала прямо на территорию сквера 😱

Машина захала прямо на территорию сквера возле Талого озера — сообщает телеграм-канал YKT TOP. Водитель машины повредил мусорный бак, скамейку и шлагбаум. Отмечают, что на территории очень много детей.

Фото: От подписчика YKT TOP Источник: YKT TOP

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