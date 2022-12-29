29.12.2022
12:10
857

Происшествия

Фотофакт: Машина ушла под лед 

В Олекминском улусе между сёлами Дельгей и Иннях провалилась машина.

Фото: пресс-службы
Источник: @olekmaonline

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