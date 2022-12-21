21.12.2022
17:13
162
Происшествия
Фотофакт: Машина перевернулась на улице Кржижановского
Вчера на улице Кржижановского в результате ДТП перевернулась машина.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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