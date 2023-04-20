Фотофакт: Майя Крипто говорит по-якутски и готова… снять все ваши деньги

Просит на карту перевести деньги на карту Анастасия Сергеевна П, якобы помогает в торговле крипто и обучает. Разговаривает на якутском языке, отправляет ссылку «Сбербанка» для вывода денег, самое главное на вашей карте должна быть сумма, указанная к выводу. Дальше, если перейти по ссылке и заполнить, то с вашей карты снимают все деньги, сообщает тгк Новости Якутии.