10.11.2022
23:09
344
Общество
Фотофакт: Люди решили на свой страх и риск переходить реку пешком
В районе села Хатассы люди, рискуя жизнью, начали переходить реку пешком. Как сообщает МЧС по Якутии, в данный период времени продолжается процесс ледообразования. Толщина льда в различных участках водоема неодинакова. Помимо неоднородности толщины ледового покрова, смертельную опасность вызывают наледи, образующиеся на поверхности водоемов. Существует риск попадания в наледи и провалов под лед.
Видать, все принимаемые меры не удовлетворили пассажирский спрос. Люди решили на свой страх и риск переходить реку пешком.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.11.2022
0
9
10.11.2022
0
234
10.11.2022
0
562
10.11.2022
0
396
10.11.2022
0
183
10.11.2022
0
165
10.11.2022
0
544
10.11.2022
0
261
10.11.2022
0
268
10.11.2022
0
730
10.11.2022
0
175
10.11.2022
0
290
10.11.2022
0
488
10.11.2022
0
1163
10.11.2022
0
1563
10.11.2022
0
1374
10.11.2022
0
655
10.11.2022
0
443
10.11.2022
0
699
10.11.2022
1
545
10.11.2022
0
413
10.11.2022
0
252
10.11.2022
0
168
10.11.2022
0
450
10.11.2022
0
388
10.11.2022
0
468
10.11.2022
1
565
10.11.2022
0
723
10.11.2022
0
1430
10.11.2022
0
237
10.11.2022
0
281
10.11.2022
0
194
10.11.2022
0
674
10.11.2022
0
360
10.11.2022
2
1333
10.11.2022
0
2160
10.11.2022
1
369
10.11.2022
0
420
10.11.2022
0
2383
10.11.2022
0
477
10.11.2022
0
1046
10.11.2022
0
932
10.11.2022
0
1320
10.11.2022
0
393
10.11.2022
0
503
10.11.2022
0
259
10.11.2022
0
454
10.11.2022
0
192
10.11.2022
0
294
10.11.2022
0
1105
10.11.2022
0
779
10.11.2022
0
1889
10.11.2022
0
755
10.11.2022
0
418
10.11.2022
0
3157
10.11.2022
0
32586
10.11.2022
0
2446
10.11.2022
0
1085
09.11.2022
1
895
09.11.2022
0
1805
09.11.2022
0
1756
09.11.2022
1
1196
09.11.2022
0
371
09.11.2022
0
467
09.11.2022
0
439
09.11.2022
2
1595
09.11.2022
0
1485
ТОП НОВОСТИ
07.11.2022
0
97338
08.11.2022
0
64062
08.11.2022
0
35620
05.11.2022
2
22227
05.11.2022
3
13540
06.11.2022
0
10633
08.11.2022
0
10395
08.11.2022
0
10068
08.11.2022
0
8229
07.11.2022
0
7505
Добавить комментарий