10.11.2022
23:09
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Общество

Фотофакт: Люди решили на свой страх и риск переходить реку пешком

В районе села Хатассы люди, рискуя жизнью, начали переходить реку пешком. Как сообщает МЧС по Якутии, в данный период времени продолжается процесс ледообразования. Толщина льда в различных участках водоема неодинакова. Помимо неоднородности толщины ледового покрова, смертельную опасность вызывают наледи, образующиеся на поверхности водоемов. Существует риск попадания в наледи и провалов под лед.

Видать, все принимаемые меры не удовлетворили пассажирский спрос. Люди решили на свой страх и риск переходить реку пешком.  

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Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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