08.07.2022
15:53
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Светская хроника
Фотофакт: Любовь и нежность на Играх в Борогонцах
Сегодня Россия отмечает день семьи, любви и верности. Любовь и нежность — вокруг нас. Это еще раз доказывают фото ЯСИА со Спортивных Игр народов Якутии в Борогонцах.
С Днем семьи, любви и верности, якутяне! И пусть нас станет больше!
Фото: ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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