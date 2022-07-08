08.07.2022
15:53
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Светская хроника

Фотофакт: Любовь и нежность на Играх в Борогонцах

Сегодня Россия отмечает день семьи, любви и верности. Любовь и нежность — вокруг нас. Это еще раз доказывают фото ЯСИА со Спортивных Игр народов Якутии в Борогонцах.

С Днем семьи, любви и верности, якутяне! И пусть нас станет больше!

Фото: ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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