31.03.2023
14:41
653
Общество
Фотофакт: Луцкан с мамой Ил Дархана
На фото Иван Луцкан с родными Ил Дархана:
«По приглашению Тамары Сергеевны Николаевой, мамы главы нашей Республики Айсена Николаева, посетил их с Александром Андреевичем дом. Тамара Сергеевна — собеседник, которого можно слушать долгие часы, ведь она как человек с богатым жизненным опытом активно им делится и всегда даёт возможность обменяться мнением, высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Благодарю, Тамару Сергеевну за приглашение и мудрые советы», — написал Иван Петрович.
Фото: соцсети
Источник: соцсети
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