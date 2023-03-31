31.03.2023
14:41
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Общество

Фотофакт: Луцкан с мамой Ил Дархана

На фото Иван Луцкан с родными Ил Дархана:

«По приглашению Тамары Сергеевны Николаевой, мамы главы нашей Республики Айсена Николаева, посетил их с Александром Андреевичем дом. Тамара Сергеевна — собеседник, которого можно слушать долгие часы, ведь она как человек с богатым жизненным опытом активно им делится и всегда даёт возможность обменяться мнением, высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Благодарю, Тамару Сергеевну за приглашение и мудрые советы», — написал Иван Петрович.

Фото: соцсети
Источник: соцсети

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