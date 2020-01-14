Фотофакт: Лошади копаются в мусоре в Якутске

По словам возмущенных жителей Якутска, в районе ДСК довольно часто можно увидеть удручающую картину — лошадей и собак, копающихся в мусоре.

«Лошади, наши священные животные, которых мы «любим и воспеваем»! Введите наказание хозяевам, которые не смотрят за ними надлежащим образом! Зачем вообще держать лошадей в черте города?» — пишут в соцсетях горожане.