10.10.2020
15:14
231
Экология
Фотофакт: лошадь в леопардовой шкуре
Интересную кобылицу с жеребенком увидели наши читатели в лесу, недалеко от Якутска. Белая шерсть лошадей по всему корпусу затейливо украшена темными пятнами. Название такой масти по-русски «чубарый» довольно известно. Якутское же наименование «чуо5ур» редко звучит в повседневной речи.
Источник: Watsapp
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