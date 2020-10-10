Фотофакт: лошадь в леопардовой шкуре

Интересную кобылицу с жеребенком увидели наши читатели в лесу, недалеко от Якутска. Белая шерсть лошадей по всему корпусу затейливо украшена темными пятнами. Название такой масти по-русски «чубарый» довольно известно. Якутское же наименование «чуо5ур» редко звучит в повседневной речи.

Источник: Watsapp

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