14.01.2023
16:26
262

Происшествия

Фотофакт: Лобовое столкновение двух авто возле Табаги

Еще одно ДТП? Пишут в районе Табаги две машины столкнулись лоб в лоб. Фото Whatsapp

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

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