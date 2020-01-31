Фотофакт: Лисенок угодил в капкан на Зеленом лугу

29 января волонтеры благотворительного фонда защиты животных «Белый Бим» нашли на Зеленом лугу лисенка, который попал в капкан.

Сейчас лисенок находится в попечении Республиканского зоопарка «Орто дойду» имени В.Г. Алексеева.

А по факту его попадания в капкан Якутским комитетом госэконадзора возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время выясняется законность установления ногозахватывающего капкана.

Стоит отметить, что на сегодняшний день сезон охоты на пушных зверей еще не закончен. Срок охоты на лис установлен до 29 февраля 2020 года. Вся территория долины Туймаада по реке Лена входит в общедоступные охотничьи угодья, где при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного в установленном порядке можно производить охоту.