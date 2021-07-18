Фотофакт: Лесной пожар на Полюсе Холода

Известный журналист Кира Курилова пишет в своем фейсбуке:

— Оймяконский улус. Сегодня, 18 июля, поменялось направление ветра и наконец стало видно насколько близко пожар находится с поселком Ючюгей. На стороне огня, на расстоянии 2 км находится 5 жилых строений, где в настоящее время живут две семьи, 8 человек. В этой же местности — сенокосные угодья. Основная часть поселка расположена за речкой.

Все эти дни пожар тушили 10 человек, сегодня пришли тракторы и село дополнительно мобилизовалось. Очень надеются справиться!