Фотофакт: Лэгэнтэй встретился с детьми, эвакуированными из зоны затопления

14 июля звезда якутской эстрады Лэгэнтэй в центре отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» встретился с детьми, эвакуированными из пострадавших от наводнения Верхоянского и Кобяйского улусов.

Лэгэнтэй сам родом из Верхоянского улуса, с. Ункур. Он с воодушевлением пообщался с ребятами и спел для них несколько песен.

Встреча организована отделом развития кадровых ресурсов и образовательной деятельности института геокультурного развития в рамках творческой лаборатории «Чыпчаал». Проект будет осуществлять в детских лагерях встречи с представителями культуры, именитыми артистами, проводить мастер-классы, развивать творческий потенциал детей.