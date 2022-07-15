15.07.2022
02:38
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Общество
Фотофакт: Лэгэнтэй встретился с детьми, эвакуированными из зоны затопления
14 июля звезда якутской эстрады Лэгэнтэй в центре отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» встретился с детьми, эвакуированными из пострадавших от наводнения Верхоянского и Кобяйского улусов.
Лэгэнтэй сам родом из Верхоянского улуса, с. Ункур. Он с воодушевлением пообщался с ребятами и спел для них несколько песен.
Встреча организована отделом развития кадровых ресурсов и образовательной деятельности института геокультурного развития в рамках творческой лаборатории «Чыпчаал». Проект будет осуществлять в детских лагерях встречи с представителями культуры, именитыми артистами, проводить мастер-классы, развивать творческий потенциал детей.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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