28.08.2022
09:57
1405
Природа
Фотофакт: Ледник Булуус растаял
Ледник Булуус полностью растаял. Как говорят старожилы, полностью Булуус не таял уже многие годы.
Впрочем, последние годы для ледника выдались аномальные. В 2021 году он полностью растаял к 4 августа, а в 2020 году подобное явление было зафиксировано редакцией «SAKHALIFE.RU» 30 августа.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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