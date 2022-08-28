Фотофакт: Ледник Булуус растаял

Ледник Булуус полностью растаял. Как говорят старожилы, полностью Булуус не таял уже многие годы. Впрочем, последние годы для ледника выдались аномальные. В 2021 году он полностью растаял к 4 августа, а в 2020 году подобное явление было зафиксировано редакцией «SAKHALIFE.RU» 30 августа. Глобальное потепление: нетающий ледник Булуус растаял

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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