28.08.2022
09:57
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Природа

Фотофакт: Ледник Булуус растаял

Ледник Булуус полностью растаял. Как говорят старожилы, полностью Булуус не таял уже многие годы.

Впрочем, последние годы для ледника выдались аномальные. В 2021 году он полностью растаял к 4 августа, а в 2020 году подобное явление было зафиксировано редакцией «SAKHALIFE.RU» 30 августа.

Глобальное потепление: нетающий ледник Булуус растаял
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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