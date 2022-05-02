02.05.2022
16:38
75

Общество

Фотофакт: Лариса Троева висит на высоте здания!

Фотофакт: прямо сейчас Лариса Троева висит на самом высоте здания — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх