09.07.2022
20:31
288
Спорт
Фотофакт: Куча спортсменов из маленького села Эмис
В Амгинском улусе есть село Эмис, население которого составляет всего 350 человек. Спортсмены на фото – все из Эмиса, участники VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Причем, в копилку сборной Амгинского улуса они принесли 4 золотые медали!
Главой Эмиса работает Прокопий БУБЯКИН, бывший главный редактор газеты «Саха сирэ». На фото он в центре, в темном спортивном костюме.
Когда развиваешь спорт на своей территории, нет необходимости приглашать легионеров из-за пределов республики. Уруй-Айхал спортсменам Эмиса!
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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