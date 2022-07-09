09.07.2022
20:31
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Спорт

Фотофакт: Куча спортсменов из маленького села Эмис

В Амгинском улусе есть село Эмис, население которого составляет всего 350 человек. Спортсмены на фото – все из Эмиса, участники VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Причем, в копилку сборной Амгинского улуса они принесли 4 золотые медали!

Главой Эмиса работает Прокопий БУБЯКИН, бывший главный редактор газеты «Саха сирэ». На фото он в центре, в темном спортивном костюме.

Когда развиваешь спорт на своей территории, нет необходимости приглашать легионеров из-за пределов республики. Уруй-Айхал спортсменам Эмиса!  

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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