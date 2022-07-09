Фотофакт: Куча спортсменов из маленького села Эмис

В Амгинском улусе есть село Эмис, население которого составляет всего 350 человек. Спортсмены на фото – все из Эмиса, участники VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Причем, в копилку сборной Амгинского улуса они принесли 4 золотые медали!

Главой Эмиса работает Прокопий БУБЯКИН, бывший главный редактор газеты «Саха сирэ». На фото он в центре, в темном спортивном костюме.

Когда развиваешь спорт на своей территории, нет необходимости приглашать легионеров из-за пределов республики. Уруй-Айхал спортсменам Эмиса!