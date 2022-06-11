11.06.2022
14:06
303
Якутск
Фотофакт: кто ломает тротуары в Якутске?
Стало известно, кто ломает тротуары в Якутске. 09.06.2022 и 10.06.2022, хлебовозник повадился каждый день парковаться на тротуаре для разгрузки при свободной парковке, сообщает тгк DPSYKT14
Фото: тгк DPSYKT14
Источник: тгк DPSYKT14
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