Фотофакт: кто ломает тротуары в Якутске?

Стало известно, кто ломает тротуары в Якутске. 09.06.2022 и 10.06.2022, хлебовозник повадился каждый день парковаться на тротуаре для разгрузки при свободной парковке, сообщает тгк DPSYKT14

Фото: тгк DPSYKT14 Источник: тгк DPSYKT14

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